التفاصيل الكاملة لحفل فرقة الكيان قبل انطلاقها

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل موسيقى لعازف الكمان "عزمي" مع فرقته "الكيان"، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بقاعة النهر فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وسعر التذكرة ٢٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الاغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

من هو عازف الكمان عزمي ؟

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي الموسيقي، في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة الى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة.

ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزي.

شروط حضور الحفلات في الساقية: