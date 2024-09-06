أسعار تذاكر حفل فرقة درجي في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل غنائي لفرقة درجي، في السابعة ونصف مساء الثلاثاء المقبل، وسعر التذكرة 100 جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط حضور الحفلات في الساقية: