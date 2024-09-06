تفاصيل حفل جورج وسوف المقبل في العراق

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفلاً غنائيًا فى العراق يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجارى، حيث يقوم بعمل بروفات استعدادًا للحفل.

وينوي جورج وسوف تقديم مجموعة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره.

جورج وسوف من تسجيل أحدث أغنياته

على الجانب الآخر، انتهى جورج وسوف من تسجيل أحدث أغنياته، والمفاجأة إنه سيطلقها باللهجة المصرية، بالتعاون مع فريق عمل مصري.

وجاء ذلك بعد نجاحهم معًا فى أغنية "نجم على"، ومن المقرر أن يطرح الأغنية الجديدة بعد الإنتهاء من المكساج.

كما سيقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبًا.

آخر أعمال جورج وسوف الفنية

وكنت آخر أعمال جورج وسوف أغنية "نجم عالي" التي طرحها عب قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بالتعاون مع الملحن محمد يحيى، والشاعر ملاك عادل، والموزع زيزو فاروق، كما ظهرت مع في الفيديو كليب النجمة ديمة قندلفت.

كما أحيا جورج مؤخرًا حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، بعد حفله مع النجم ملحم زين فى قطر، حيث قدما الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المميزة.