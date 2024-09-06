منى زكي توجه رسالة لـ ريهام عبدالغفور في عيد ميلادها الـ 46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت النجمة منى زكي، رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور، احتفالا بعيد ميلادها الـ 46.

ونشرت منى، صورة تجمعها مع ريهام، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد لروح نقية رائعة وموهبة هائلة أسميها صديقتي.. بتمنالك عام مليئ بالسعادة والنجاح، بحبك".

وتعد ريهام عبد الغفور من مواليد 6 سبتمبر 1978، وهي ابنة الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور.

وتزوجت ريهام رجل من خارج الوسط الفني وأنجبا ابنهما يوسف وبعد طلاقهما تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبا ابنهما "فاروق".

وتخرجت "ريهام" في كلية التجارة قسم لغة إنجليزية، وشاركت في عدد من المسلسلات بينها "العائلة والناس، حديث الصباح والمساء، زيزينيا الجزء الثاني"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية بينها "ملاكي إسكندرية، كان يوم حبك، جاي في السريع، العربي سندريلا، صاحب صاحبه"، ومن أبرز أعمالها المسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.

وتنتظر ريهام عبدالغفور عرض مسلسلها الجديد "كتالوج" قريباً من بطولة محمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

كما تستعد ريهام لموسم رمضان 2025 بمسلسل جديد، يشاركها بطولته فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

وعرض لـ ريهام عبدالغفور مؤخرا في السينما فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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