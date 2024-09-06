حماقي ونجلاء بدر وعماد متعب وزوجته.. ألبوم صور من حفل زفاف نجل شقيق إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير محمود شاهين الذي أقيم مساء الخميس بأحد الأماكن بمنطقة المنصورية وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتواجد الفنان محمد حماقي رفقة الفنانة نجلاء بدر والمنتج حمدي بدر وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين وتهنئتهم بالزواج.

وكان من أبرز الحضور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب وزوجته يارا نعوم، الفنان حسام الحسيني، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنانة إلهام شاهين وتهنئة العروسين بمناسبة دخول عش الزوجية.

وشهد حفل الزفاف توافد العديد من النجوم وهم الفنان كريم محمود عبد العزيز، السيناريست تامر حبيب، الفنانة ناهد السباعي.

توجهت إلهام شاهين إلى حفل الزفاف عقب حضورها عزاء والد زوجة شقيقها الفنان أمير شاهين الذي أقيم مساء الخميس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم هاني سلامة، الإعلامية بوسي شلبي، محمد رياض، عبير صبري، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمي، الإعلامي طارق علامة، النجمة يسرا، دنيا سمير غانم.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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