رشا مهدي تنشر صورا داخل حمام السباحة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها داخل حمام السباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت رشا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر أيام الصيفية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "البسكوتة" ، "القمر" ، "إيه الجمال ده" ، "كائن في منتهى الطعامة" ، "إجازة سعيدة".

وخاضت رشا مهدي دراما رمضان 2024 بمسلسل "إمبراطورية م".

مسلسل "إمبراطورية م" يتكون من 30 حلقة، وخاض بطولته خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، وقصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

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