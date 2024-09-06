بوستر ألبوم "تيجي نسيب" يزين ميدان تايمز سكوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "Believearabia" وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التوزيع والخدمات الرقمية للفنانين، عن تصدر غلاف ألبوم "تيجي نسيب" للفنانة أنغام ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام" صورة ميدان تايمز سكوير وعلقت: "صوت مصر في نيويورك، بوستر ألبوم تيجي نسيب يضئ أشهر ميدان في العالم، من قلب تايمز سكوير، هذا الحدث هو تتويج للنجاح الضخم الذي حققه الألبوم في العالم، فخورين بتعاوننا مع صوت مصر والآتي أجمل".

تصدر ألبوم "تيجي نسيب" محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه، وتعاونت النجمة أنغام خلاله مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، وهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، مصطفى حدوتة، عمار مصطفى، والشاعرات نور عبدالله، وهالة علي، وقامت أنغام بإنتاج الألبوم عبر شركتها "صوت مصر"، وأشرف على الإنتاج المنتج الفني محمد الشاعر.

"تيجي نسيب" هو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، وهو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا

أحييت أنغام في شهر يونيو الماضي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الموسيقي وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

تستعد أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا في جدة يوم 13 سبتمبر الجاري على مسرح عبادي الجوهر، ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" الملصق الدعائي للحفل وعلقت عليه: "ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم تيجي نسيب مع صوت مصر أنغام وجمهورها في جدة.

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