ركين سعد توجه التحية لفريق عمل "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد عرضه في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة الأردنية ركين سعد الشكر والتحية لصناع وفريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد عرضه في مسابقة "آفاق اكسترا" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

ونشرت ركين صور ومقاطع فيديو جديدة من كواليس حضورها المؤتمر الصحفي للفيلم، كما ظهرت وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية مع فريق العمل منهم الفنان عصام عمر، المنتج محمد حفظي، المخرج خالد منصور وعلقت: "المزيد من الصور من جلسة تصوير مهرجان فينيسيا، أنا سعيدة وفخورة للغاية لكوني هنا وأمثل حبيبتي مصر، أشعر بالامتنان لكوني جزء من هذا الفيلم والعمل مع كل طاقم العمل المذهل، كتير بحبكم".

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار من التشويق والإثارة حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول، ويشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني وشاركه في الكتابة خالد منصور، إخراج خالد منصور.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ركين سعد بمسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن ركين سعد تشارك الفنان محمد رمضان بطولة فيلمه الجديد "أسد" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية وهم ماجد الكدواني، علي قاسم، محمود السراج، كامل الباشا، رزان جمال، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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