ثروتها تخطت 1.3 مليار.. سيلينا جوميز تحصل على لقب "أصغر مليارديرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الممثلة والمغنية والمنتجة الأمريكية، سيلينا جوميز محرك البحث جوجل وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي منها "X" بعد دخولها قائمة "أصغر مليارديرة" الخاصة بموقع "Bloomberg" في القسم الخاص بثروات المشاهير حول العالم.

وجاء السبب وراء دخولها القائمة نظرًا للنجاح الكبير لعلامتها التجارية للجمال والموضة والتي حققت نسب مبيعات فاق كل الوقعات، وأشار الموقع في تقريره إلى أن ثروة سيلينا جوميز تخطت حاجز المليار دولار وبالتحديد 1.3 مليار.

وقالت ستايسي جونز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Hollywood Branded" وهي وكالة للعلامات التجارية مقرها ولاية لوس أنجلوس الأمريكية: "سيلينا ليست مجرد نجمة بوب، إنها سيدة أعمال متعددة الأوجه ولديها مصادر دخل متنوعة تساهم في صافي ثروتها المثيرة للإعجاب".

ويرتبط الجزء الأكبر من ثروة سيلينا جوميز بعلامتها التجارية، وهو خط الماكياج الذي بدأته قبل خمس سنوات وحقق نجاحاًا كبيرًا مع المراهقين والمهووسين بمستحضرات التجميل، لكن لديها أيضًا شراكة مع عدة علامات تجارية، وشركة ناشئة في مجال الصحة العقلية، إلى جانب كونها ممثلة.

كانت بداية سيلينا جوميز وانطلاقتها الحقيقة في عالم الأضواء والشهرة بمسلسل "Barney & Friends" 2002، مرورًا بعدد من الأعمال الناجحة التي تم عرضها على قناة "ديزني"، لتنهال عليها العديد من العروض وشاركت بالعديد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية وحقق خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن آخر مشاركات النجمة سيلينا جوميز على شاشة السينما كانت بفيلم الجريمة والإثارة "Emilia Perez" الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي ورشح لجائزة "أفضل فيلم" في الفعاليات.

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