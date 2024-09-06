شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي فى ذكرى ميلاد والدتها: عايشة بينا بسيرتها الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

أحيت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها الذي يوافق اليوم، الجمعة، داعية لها بالرحمة والمغفرة وأن يديم الله عليها حب الناس ودعواتهم لها.

ونشرت أميرة صورًا لها مع والدتها الراحلة، عبر إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وكل ثانية وانتي في قلبي يا جوجا.. بحبك"، مضيفة: "الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا أمي يارب، ويديم عليك يا مامي نعمة حب الناس ودعواتهم لك، كل سنة وأنت عايشة بسيرتك الحلوة بينا، الله يرحمك ويارب تقبل دعاءنا لها ولكل غالي فقدناه ويستجيب لنا جميعا".





وتحل اليوم الذكرى 90 لميلاد الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، حيث إنها من مواليد 6 سبتمبر 1934 ، بمحافظة الإسماعيلية، ولقبت بملكة الأناقة .

بدأت حياتها المهنية كمترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، ثم تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته.

وبدأت رجاء الجداوى مسيرتها الفنية عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.