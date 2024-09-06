شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت نبيلة عبيد وسهير البابلي في زواج رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الجمعة 6 سبتمبر، وهي إحدى أهم نجمات الفن المصري، واستطاعت أن تستاثر بمحبة قلوب الملايين بفنها الراقى وأخلاقها الرفيعة، فكانت قدوة للكثيرين داخل الوسط الفنى وخارجه، ورغم رحيلها إلا أن الكثير من أعمالها في السينما والدراما محفورة في ذكرياتنا.

الكثير يعلم أن قصة زواج الفنانة رجاء الجداوى من الراحل حسن مختار لاعب الكرة بنادى الاسماعيلي تعد من أطول حالات الزواج في الوسط الفني، وجمعهما قصة حب تعتبر درسا لكل العشاق، ورغم رحيله منذ 4 سنوات ألا أنها أخذت عهد على نفسها بأنها ستظل متزوجة منه حتى أخر لحظات حياتها فكانت الانسانة المخلصة والصادقة لزوجها حتى بعد وفاته.

في بداية الحياة الزوجية للفنانة رجاء الجداوى قصتين جميلتين، أولهما كانت بطلتها النجمة نبيلة عبيد، وهو ما كشفته الفنانة رجاء الجداوي أثناء ندوة الفنانة نبيلة عبيد على هامش تكريمها من مهرجان الاسكندرية السينمائى، حيث قالت أن لولا نبيلة عبيد لأصبحت عانسا وعلى حد قولها" اقعد جنب الحيط وأدور على أى حد يتجوزنى"، لأن بسبب اعتذار نبيلة عبيد عن عرض مسرحية "روبابيكيا" والمقرر عرضها في السودان والاستعانة بى بديلا لها، لم أكن أتعرف على زوجى حسن مختار.

أما القصة الثانية فكانت بطلتها الفنانة القدير سهير البابلى، حيث كشفت الفنانة رجاء الجداوى بأن رغم ارتداءها فساتين زفاف في عروض الأزياء، إلا أنها لم ترتدى فستان الزفاف أثناء زواجها، واستلفت من صديقتها سهير البابلى "بلوزة" برتقالى اللون، و"جيب" ارتدتهم في عقد القران، وهو ما دفعها أن تشاهد ابنتها حين زواجها بفستان الزفاف وفرحتها لم تسعها وكأنها هى من ارتدت هذا الفستان.