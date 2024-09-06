شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السينمائيين يبحث برتوكول تعاون مع الحجاجي لإقامة دورات في صناعة السينما بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب المستشار مسعد سعيد الحجاجي رئيس مركز الأفضلية للتدريب والاستشارات بدولة قطر، للتشاور حول كيفية تقديم برامج ودورات مشتركة في عالم صناعة الفيلم والسينما.

وقد صرح نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، بأن النقابة تبحث آلية وضع البرامج التدريبية المهنية في إطار منهجي، يتواكب مع أحدث المعايير العالمية.

من جانبه صرح المستشار مسعد سعيد الحجاجي، بأن اللقاء كان مثمرًا متميزًا حضره لفيف من افضل القامات السينمائية في مجال الإخراج والتصوير وغيرها.

حضر اللقاء المخرج عمر عبد العزيز، هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، دكتور سمير فرج مدير التصوير، ابراهيم حطب مدير عام الدراما بشركة صوت القاهره للصوتيات والمرئيات.