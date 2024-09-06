شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الأستاذ.. حينما وصف فؤاد المهندس سناء جميل بـ"الاختراع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مائة عام بالتمام والكمال مرت على ميلاد الأستاذ والنجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، الذى ما زالت أعماله الفنية خاصة الكوميدي منها خالدة في أذهان أجيال متعددة من المشاهدين، وخلال مسيرته الفنية عمل ثنائيات فنية عظيمة منها عمله مع النجوم الراحلين مثل شويكار وعبد المنعم مدبولي وسناء جميل.

الأستاذ الراحل وصف الفنانة الراحلة سناء جميل بأنها "اختراع" وأنها لديها مواهب فنية متدفقة وكتلة فن متحركة، وقد عملا سويًا في العديد من الأعمال التي ما زالت خالدة في أذهان المشاهدين لاثنين من عمالقة الدراما والسينما، منها مسلسل "عيون" ومسلسل "اللعبة المجنونة" وأيضًا مسلسل "سر التركيبة" والمسلسل الإذاعي "اللهم إني صايم" وغيرها من الأعمال التي جمعت بينهما.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية القديمة، قال فؤاد المهندس إن سناء جميل تمتلك كمية مدهشة من الثقة بالنفس وتخاف لتبدع، مضيفًا: "أنا مسميها اختراع.. ومواصفاته إن محدش زيه أبدًا في مقدرته وقوته، قوية جدًا وعندها المواهب متدفقة وشيء محصلش، ومستعد أمثل قدامها أبوها أو أمها أو زوجها أو سواقها أو حتى خدامها".

وأضاف المهندس: "سناء جميل دي مقدرش أقول بتشتغل بوشها بس أو بعنيها ومناخيرها وبوقها بس، سناء كتلة من الفن بتتحرك وتندفع بكل قوتها فهي شيء مبدع وشيء عظيم".





قرن من الزمان مر على ميلاد واحد من أساتذة الفن والإبداع فى تاريخ السينما والمسرح والدراما الفنان فؤاد المهندس، تحل اليوم ذكرى ميلاد عبقرى الضحك وملك الكوميديا حيث ولد فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1924 فؤاد زكى المهندس الشهير بـ فؤاد المهندس فى منطقة العباسية بالقاهرة.

بدأ حياته الفنية من خلال مسرح جامعة القاهرة حيث كان طالبا بكلية التجارة حتى انضم لفرقة نجيب الريحانى المسرحية ثم فرقة "ساعة لقلبك" وكانت هذه بدايته فى رحلة التمثيل، قدم الكثير من الأفلام السينمائية أبرزها "أرض النفاق"، و"رجوع أخطر رجل في العالم" و"عائلة زيزى" و"شنبو فى المصيدة" وغيرها من الأعمال التى لها بصمة فى عالم السينما المصرية.

عشق فؤاد المهندس المسرح وقدم العديد من المسرحيات الناجحة منها "سيدتى الجميلة" و"سك على بناتك" و"عشان خاطر عيونك" وغيرها وقدم فوازير رمضان ومسلسلات تليفزيونية ولا ننسى برنامجه الشهير الإذاعى "كلمتين وبس".