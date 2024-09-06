شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أفندي الحلقة 15.. القبض على أباظة وعودة أحمد حاتم إلى عالمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل عمر أفندي قيام علي (أحمد حاتم) بسد دين زينات (آية سماحة) ووالدتها دلال (رانيا يوسف)، بالإضافة إلى نصبه فخ إلى أباظة (محمود حافظ)، ليتم القبض عليه من قبل الإنجليز، وإدخاله السجن.

وبعد التخلص من أباظة يعود علي إلى عالمه مرة أخرى، ليقيم برفقة ابنته وزوجته، ويقضي معهم حوالي 6 أشهر كاملة بعيدا عن زمن الأربعينيات، وعندما يكتشف علي أن اليوم عيد ميلاد زينات يذهب إلى السرداب إليهم من جديد للاحتفال بعيد ميلاد زينات، ولكن هناك يكتشف أن الزمن عاد عاما كاملا، ولم يتذكره أحد في البنسيون، ويعود مجددًا إلى حياته.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.



آية سماحة