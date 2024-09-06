شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم "تيجى نسيب" لـ أنغام يضيء أشهر ميادين العالم "تايمز سكوير" والان مع تفاصيل الخبر

شهد "تايمز سكوير" أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية، وضع بوستر ضخم لألبوم "تيجي نسيب" للنجمة أنغام فى مشهد يخطف قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية.

يأتى ذلك تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه البوم "تيجي نسيب" للنجمة أنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتربع وبقوة علي عرش ألبومات صيف 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لأنغام عبر "إنستجرام" تعليق يقول: صوت مصر فى نيويورك believearabia.. بوستر البوم "تيجي نسيب يضيء أشهر ميدان في العالم Times square".

وأشار البوست إلى أن هذا الحدث هو تتويج للنجاح الضخم الذي حققه الألبوم فى العالم.









وكانت أنغام قد أطلقت مؤخرًا 12 كليب من ألبوم "تيجي نسيب"، تم تصويرها بطريقة الـ فيديوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا لأداء القصة الدرامية للكليب.