شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح المخرجة شيرين عادل لمسلسل غادة عبد الرازق رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل النجمة غادة عبد الرازق الجديد المقرر عرضه فى رمضان، المخرجة شيرين عادل لإخراج المسلسل، الذى تنافس به غادة فى موسم رمضان المقبل، حيث تتفاوض الشركة المنتجة مع شيرين عادل خلال الفترة الحالية، وهو العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

وتسابق المخرجة شيرين عادل الزمن حاليًا للانتهاء من تصوير ومونتاج مسلسل تيتا زوزو المقرر عرضه على شاشات المتحدة قريبًا، من بطولة النجمة اسعاد يونس، ومجدى بدر وعدد كبير من الفنانين مثل محمد كيلانى، ونور محمود وغيرهم.

ويعد آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب، أحمد ماهر، رياض الخولى، محمود عبد المغنى، منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.