شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يظهر بأسنان لامعة بعد سنوات من التنمر على شكلها القديم والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن جوني ديب أدرك في النهاية أن شكل أسنانه ليس في أفضل حال وهو ما دفعه لإصلاح شكلها بعد سنوات من التنمر والتعليقات حول كون أسنانه متعفنة، حيث ظهر في فيديو أثناء إجازته في جزر البهاما بأسنان لامعة.



جوني ديب جوني ديب

جوني ديب



أسنان جوني ديب أسنان جوني ديب



جوني ديب بعد إصلاح أسنانه جوني ديب بعد إصلاح أسنانه

وأثار ظهور الممثل العالمى جوني ديب في مهرجان كان السينمائي نقطة نقاش رئيسية للمعجبين، حيث عاد بطل سلسلة Pirates Of The Caribbean إلى دائرة الضوء من جديد على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه الجديد Jeanne du Barry، الذي يلعب فيه دور الملك لويس الخامس عشر.

ولكن لم ينجُ ديب من تعليقات متابعينه عن "أسنانه" التي تم وصفها بـ المتعفنة، حيث غرد أحد الأشخاص قائلاً: "أسنان جوني ديب تتعفن حرفيًا"، بينما كتب آخر: "أسنان جوني ديب تصرخ طلبًا للمساعدة".

وأضاف آخر: "اكتشفت أن أسنان جوني ديب في قراصنة الكاريبي لم تتغير بشكل أساسي.