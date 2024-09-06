شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ فاطمة مصطفى عن يوميات زوج معاصر: عاش لأنه ناقش قصصًا حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة روجينا ذكريات واحد من أهم مسلسلاتها التي قدمتها بمسيرتها الفنية، وهو حكايات زوج معاصر، من خلال برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "العمل ده مر عليه 20 سنة بالظبط، وهو ما يعكس نجاحه الكبير أن يعيش طوال تلك الفترة ".

وأضافت روجينا: "السر في أن يعيش المسلسل خلال تلك الفترة كلها يرجع لأن أستاذ محمود الطوخى كتب قصصًا حقيقية مر بيها بالفعل".

وقدمت روجينا خلال دراما رمضان الماضية مسلسل سر إلهي، وهو مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.