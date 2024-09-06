شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة لـ غادة عبد الرازق في عيد ميلاد ابنتها روتانا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق التريند بعد ظهورها مؤخرًا بلوك جديد ومفاجئ لجمهورها خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها روتانا، حيث ظهرت بإطلالة نالت متابعيها على السوشيال ميديا، وتفاعل معها عدد من نجمات الفن بالتعليقات ومنهم رانيا يوسف حيث كتبت: "حبيبتي ربنا يسعدها ويعوضها خير ويحفظهالك ويخليكي ليها" وكتبت سوسن بدر"قمراية"، بينما كتبت سلمى أبو ضيف "واو واو واو".

غادة عبد الرازق

ووجهت غادة عبد الرازق رسالة إلى ابنتها روتانا في عيد ميلادها، حيث كتبت على إنستجرام: "كل سنة وانتي طيبة وعيد ميلاد سعيد لأجمل بنت فى الدنيا ويارب دايمًا في سعادة، انتي أجمل حاجة حصلتلي في حياتي يا روتانا وربنا كرمني بيكي وشكرًا أنك هدتيني كمان أجمل حفيدتين في الدنيا".



غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق



غادة عبد الرازق احتفالا بعيد ميلادها غادة عبد الرازق احتفالا بعيد ميلادها



احتفال ابنة غادة عبد الرازق احتفال ابنة غادة عبد الرازق

يذكر أن غادة عبد الرازق عُرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم "تانى تانى" والى شارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي: وعدد آخر من الفنانين: ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدى.

وقدمت غادة عبد الرازق في رمضان، مسلسل صيد العقارب وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.