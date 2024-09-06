شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير لـ الخليج 365: صحتي زي الفل وكفاية شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الكينج محمد منير كل ما تردد مؤخرًا عن تعرضه لأزمة صحية قائلاً في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: نفسى أعرف مصدر تلك الشائعات الخاطئة التي ليس لها أى أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن صحته زى الفل ويوعد جمهوره بطرح عدة أغانٍ وإحياء حفلات خلال الفترة المقبلة.

وسبق وتألق الكينج فى حفل كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث أحيا منير أول حفلات المهرجان يوم 12 يوليو الماضي، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور منها "يونس ورزقنا ولِلّى وشتا وعلمونى عينيكي" وسط هتاف كبير من الجمهور.

كما غنى الكينج محمد منير خلال الحفل أغاني "حرية" و"الكون كله بيدور" و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمى فتحى سلامة، وكذلك أشعل الكينج حماس الجمهور حيث غنى أغنية "مدد"، ولكن بكلمات مختلفة حين أضاف لها أقسمت بالحرية القدس عربية.