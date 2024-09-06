"تيجي نسيب" لصوت مصر "أنغام" يضئ أشهر ميادين العالم "تايمز سكوير"

ياسر رشاد - القاهرة - شهد "تايمز سكوير" اشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية وضع بوستر ضخم لألبوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام فى مشهد يخطف قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية.



يأتى ذلك تتويجا للنجاح الكبير الذي حققه البوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتربع وبقوة علي عرش البومات صيف 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لانغام عبر "انستجرام" تعليق يقول: صوت مصر فى نيويورك believearabia ... بوستر البوم "تيجي نسيب يضيئ اشهر ميدان في العالم Times square ".

واشار البوست إلى ان هذا الحدث هو تتويج للنجاح الضخم الذي حققه الألبوم فى العالم.

12 كليب لألبوم تيجي نسيب

وكانت صوت مصر أنغام قد أطلقت مؤخرا 12 كليب ل ألبوم تيجي نسيب، تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

حرص الفنانان أنغام وتوو ليت على ممازحة الجمهور معًا عبر انستجرام، وذلك بعد تفوق الأخير على صوت مصر في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية.

نشر توو ليت خبر ظهور أغانيه وأغاني أنغام على قائمة أفضل 10 أغاني، ووجه للمطربة الرسالة "مش يلا بينا ولا ايه؟"، معبرًا عن رغبته في التعاون معها.

توو ليت

وردت أنغام بعنوان احدى أحدث أغانيها، قائلة "هو انت مين؟"، في إشارة منها لرغبة المتابعين معرفة هوية المغني المقنع.

أنغام

ثم رد توو ليت: "عايزة تعرفي أنا مين نتقابل في الاستوديو".

وتعاونت أنغام في ألبومها الجديد مع كبار صناع الأغنية بالعالم العريي من شعراء وموزعين ابرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات ل تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي لتكمل عناصر التشويق لالبوم خاص جدا فى مشوار أنغام.

وأحيت النجمة أنغام مؤخراً، حفلا غنائيا في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي يحبها جمهورها، وسط تفاعل كبير من الحضور.

افتتحت أنغام مهرجان موازين بحفل غنائي ضخم بالمملكة المغربية، وذلك بعد تصدرها تريند إكس و مواقع التواصل الإجتماعي بالخليج.

وكانت النجمة أنغام أحيت حفلاً غنائيًا في دبى وقدمت خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها في الوطن العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.