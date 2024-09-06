تفاصيل حفل إليسا وتامر عاشور فى دبى أكتوبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كلا من إليسا وتامر عاشور لإحياء حفلاً غنائيًا في دبى يوم 11 أكتوبر المقبل، حيث يترددان خلال الأيام المقبلة على الاستوديوهات لعمل بروفات مكثفة.

ومن المقرر أن يمتعان الجمهور بباقة مميزة من أغانيهم المحببة للجمهور.

آخر أغنيات تامر عاشور

من جانبه، كانت آخر أعمال الفنان تامر عاشور أغنيته "وداع وداع" التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية.

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر.

ألبوم إليسا الجديد

كما طرحت إليسا مؤخرًا ألبومًا جديدًا بعنوان "أنا سكتين"، وهو مكونًا من 12 أغنية، والذي أجلته أكثر من مرة.

على صعيد آخر، حرصت إليسا على توجيه رسالة خاصة لجمهورها بمناسبة الألبوم عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات "إكس"، حيث قالت: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه".

وتابعت: "كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا .. الألبوم ما يخصنيش أنا لوحدى لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر".

واختتمت اليسا: "فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".