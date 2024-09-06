"بحبك".. منى زكي تهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة منى زكي على توجيه رسالة تهنئة للنجمة ريهام عبد الغفور وذلك احتفالا بعيد ميلادها الـ 46.

ونشرت منى زكي صورة تجمعها مع ريهام عبد الغفور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: أسعد عيد ميلاد لروح نقية رائعة وموهبة هائلة أسميها صديقتي .. بتمنالك عام مليئ بالسعادة والنجاح .. بحبك.

وكانت أبدت النجمة ريهام عبد الغفور عن افتقادها الشديد لوالدها النجم الراحل أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام عبد الغفور صورة في شبابها قديمة مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "اليوم الذى رحلت فيه تحولت حياتى إلى مأساة أشعر بالفراغ بدونك حبيبى أسألكم لدعاء للأبي".

وكانت تسلمت الفنانة ريهام عبد الغفور درع تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وأكدت ريهام عبد الغفور خلال كلمتها: "عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدي المناسبات المسرحية، وساعتها لومته أنه ماقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي".

وأضافت باكية: "وفعلا أنا النهارده بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".

وكانت أبدت الفنانة ريهام عبد الغفور سعادتها بعد تشجيع جمهورها وأصدقائها لها بسبب عدم فوزها بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.

وحرصت ريهام عبد الغفور على مشاركة جمهورها منشور لها على “فيسبوك” وعلقت قائلة: “ممتنة جداً لكل الحب والدعم والتشجيع ودة عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك لزملائي واصدقائي اللي فازوا واتكرموا، ويارب دايماً نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا”.

الأصلي

وكانت ريهام عبدالغفور حققت نجاحًا بمسلسل “الأصلي” من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدي التايه ومينا بباوي، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة الأصلي التي تسعي للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.