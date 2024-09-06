رجاء الجداوي.. رسالة مؤثرة من ابنتها فى ذكري ميلادها

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الذي يوافق اليوم.

ونشرت أميرة صورًا لها مع والدتها الراحلة، عبر إنستجرام، قائلة: "كل سنة وكل ثانية وانتي في قلبي يا جوجا.. بحبك".

كل سنة وأنت عايشة بسيرتك الحلوة بينا

وأضافت: "الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا أمي يارب، ويديم عليك يا مامي نعمة حب الناس ودعواتهم لك، كل سنة وأنت عايشة بسيرتك الحلوة بينا، الله يرحمك ويارب تقبل دعاءنا لها ولكل غالي فقدناه ويستجيب لنا جميعا".

معلومات عن رجاء الجداوي

ولدت رجاء الجداوي (6 سبتمبر 1934 - وتوفيت 5 يوليو 2020 / 14 ذو القعدة 1441 هـ)، وهي ممثلة مصرية وعارضة أزياء سابقًا. كانت تُعدّ من أبرز الفنانات العربيات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا.

اسمها الحقيقي «نجاة علي حسن الجداوي»، من مواليد مدينة الإسماعيلية وخالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا. ولدت رجاء لأسرة عربية ميسورة الحال تعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي.

وكان والدها الجداوي يعمل في تجارة البحر بين مصر والحجاز، تزوج بسيدة من العقيلات واستقر في السويس وانجب رجاء واخوتها. وفي ذلك قالت: «أن جدها حسن من مواليد جدة، ووالدها علي من مواليد ينبع، وكان يملك صندلا بحريا قبل الانتقال والعيش في السويس بمصر، في ثلاثينات القرن العشرين، وأشارت إلى أنه ما زالت لهم أصول تعيش في الحجاز حتى اليوم»، اهتم جدها حسن بمحافظة أطفاله بجذورهم القبلية، فزوج ابنه عليًا بالسيدة فاطمة وهي ابنة رجل من العقيلات من عنيزة في القصيم فأنجبت رجاء.

انتقلت الجداوي وهي بعمر ثلاثة سنوات إلى القاهرة برفقه شقيقها الأصغر فاروق للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتها.