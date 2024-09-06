عاشق.. هنا الزاهد تشارك فى فيلم أحمد حاتم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تظهر الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فيلم “عاشق” بطولة الفنان أحمد حاتم كضيفة شرف ضمن أحداث العمل، الذي من المقرر عرضه بالسينمات فى مصر 11 سبتمبر الجارى.

وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال فيلم "عاشق" دور مدمنة خلال الأحداث وتتورط فى العديد من المشاكل، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان وتتوالى الأحداث بينهما.

قصة فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.

وكان تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي وهم يحتضنان بعضهما البعض.

وأثار الفيديو الجدل على السوشيال ميديا وتسائل الجمهور عن حقيقة عودتهما من جديد.

وبالرجوع الى الفيديو، يعتبر من الفيديوهات التي جمعت الطرفين سابقًا قبل الانفصال الرسمي.

وتمني الجمهور عودة الثنائي من جديد ليكونا سويًا وتغمرهما السعادة.

وكانت تصدرت النجمة هنا الزاهد تريند محرك البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة "DMC".

كنت أتمنى تكوين أسرة

وتحدثت هنا الزاهد عن تجربة طلاقها من الفنان أحمد فهمي قائلة: "أنا عمري ما كنت أتخيل إن فيه حاجة اسمها طلاق، بالنسبة إني أخوض التجربة الكبيرة دي، ربنا عارف إني مقدرش أتحملها فجبهالي بتمهيد في 8 شهور، لو كان حصل مرة واحدة كنت هتعب أوي، لما حصل الطلاق قولت عادي واتعلمت كتير، ولو رجع بيا الزمن هخوض التجربة، لأني مش هتعلم إلا لما يتقرص ودني، أنا بحب الأطفال جدا بس الواقع عكس كده خالص عكس ما كنت بحلم وكنت أتمنى تكوين أسرة.

منزلتش دمعة واحدة بعد الطلاق

وأضافت: "أنا قولت اني بعد الطلاق هضايق، وهبقى غضبانة جدا، لكن أنا منزلتش دمعة واحدة، خلاص الموضوع خلص، أول محصل الطلاق روحت لأهلي وقولت أكيد ربنا شايلي حاجة أحسن".

وتابعت أنها لا تمانع مشاركة طليقها أحمد فهمي في عمل فني قائلة: "لو دور حلو ممكن، هو دلوقتي بقى زميل في الشغل، مش أكتر من كده حتى مش صاحب".