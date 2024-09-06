الفرح.. كزبرة يعلن طرح ميني ألبوم جديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات كزبرة عن طرح ميني ألبوم جديد بعنون "الفرح"، بداية من 9 سبتمبر الجاري.

ونشر كزبرة صورة لأغاني الألبوم وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب عليها قائلًا: "بصراحة أنا كنت مش عايزة أنزل أغاني تاني.. بس الحاجة الوحيدة اللي خلتني أرجع أعمل أغاني تاني إنى لقيت آخر فترة أغلبية الأغاني اللي بتنزل ملهاش علاقة بالأفراح، وبدأنا ننسى إن ده كان هدفنا من الأغاني".

ألبوم الفرح

وأضاف: "وفجاة كلها بقت تغني أغاني خطر، وبقينا نصعب المواضيع وبقينا غامضين فقررت أعمل ألبوم الهدف منه، كله الرقص والبهجة والبساطة والسعادة، ألبوم الفرح كزابيرو هيفرح كل الناس، البوم الفرح ٩/٩الساعه٩".

تصوير الجزء الثاني من الحريفة

من ناحية أخري، يواصل كزبرة حاليا تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولة العمل نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق، وهو من إخراج كريم سعد.

قصة الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

وكان شارك كزبرة مؤخرًا فى رمضان بمسلسل كوبرا بطولة محمد إمام الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال كوبرا

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق