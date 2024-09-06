مها أحمد تنفي العلاج على نفقة الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - نفت الفنانة مها أحمد تلقيها العلاج على نفقة الدولة، كباقي الفنانين موضحةً: "رغم كوني فنانة مصرية، ويحق لي العلاج على نفقة الدولة، إلا أنني أرفض هذا النوع من العلاج، حتى لا يخرج البعض وينتقدون الدولة لعلاجها الفنانين على نفقتها".

أنا سيدة قوية ولدي طموح

كما وصفت مها نفسها بالسيدة القوية، قائلةً: "أنا سيدة لدي طموح، وأعمل كل ما في وسعي من أجل الكسب، ولولا المتنمرون لكنتم أطلقتم عليَّ لقب السيدة القوية".



مها أحمد

وتصدرت الفنانة مها أحمد التريند على مواقع التواصل، وذلك بعدما وجهت رسالة لمتابعيها، بعد انتقاد بعضهم لها بسبب مشاركاتها المستمرة عبر تيك توك.

وهاجمت الفنانة مها أحمد، متابعيها، عبر بث مباشر، على حسابها على «تيك توك» قالت فيه: «أنا جبلة مش بيحوق فيا أي تنمر، وباخد برشام التناحة، وبسف على السفافين وأحب أطلعهم على المسرح».

مها أحمد

شغلي على التيك توك مش هسيبه طول ما فيه فلوس

وتابعت: «شغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه لأنك مش هتنفعيني أنا عندي ليلة كبيرة».

وأوضحت مها أحمد: «انا من الدرب الأحمر، من الحلمية والسيدة عائشة والسيدة زينب، وأهلي نصهم مقاولين وصنايعية ونصهم وزراء وضباط، يعني أنا مخلطة، أبويا مقاول وكان بيأكلني في القصعة، ف أنا متربية كويس أوي أعرف أمتي أرد أزاي أخد حقي».

مها أحمد

بيت الشدة

وكانت آخر أعمال مها أحمد مشاركتها في مسلسل بيت الشدة الذي عرض عام 2022، من إخراج وسام المدني، وتأليف ناجي عبدالله، وشارك فيه وفاء عامر وأحمد وفيق وإيهاب فهمي ومحسن منصور وغيرهم من الفنانين.