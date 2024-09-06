حسين فهمي مع الجمهور المغربي وبشرى تعلق: "النجم المتواضع رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو فور وصول النجم الكبير حسين فهمي إلى المغرب من أجل تكريمه على هامش فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الذي يقام في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وظهر حسين فهمي بالفيديو الذي نشرته الفنانة بشرى عبر حسابها على "انستجرام"، وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور فور وصوله المطار وعلقت بشرى على الفيديو: "النجم المتواضع رزق".

أعلنت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في نسخته الخامسة هذا العام، عن مشاركة الفنانة بشرى كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة برئاسة الكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس، وضمت اللجنة عدد من الأسماء اللامعة وهم لمياء بلقايد جيجا المديرة التنفيذية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، المخرج المغربي كمال كمال، الممثل والمخرج العراقي باسم قهار.

كما كشفت إدارة المهرجان عن تكريم النجم الكبير حسين فهمي نظرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية، ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة لحسين فهمي عبر حسابها على "فيسبوك" وعلقت: "بكل فخر يسعدنا أن نعلن عن تكريم النجم المصري حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي".

ويعد مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي هو من أهم المهرجانات العربية في الشرق الأوسط، ويشارك خلاله نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

يذكر أن آخر مشاركات النجم حسين فهمي كانت بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين تنشر صورا من حفل زفاف ابن شقيقها.. وتوجه رسالة للعروسين

دانييلا رحمة تتعاقد مع المنتج صادق الصباح لعمل فني في رمضان 2025