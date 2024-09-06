بـ "بوكيه ورد".. كنزي عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت كنزي ابنة النجم عمرو دياب لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت كنزي وهي تحمل بوكيه ورد في يدها وقامت بالتقاط عدد من الصور التذكارية خلال تجولها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها منهم شقيقتها جنا دياب.

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات، كما شاركت متابعيها تناولها وجبة إفطار مصرية وكانت مكونة من عدد من الأكلات الشعبية منها الفول والفلافل، إلى جانب تناولها وجبة غداء شرقية وهي "الملوخية"، واكتفت كنزي بوضع إيموجي قلوب على الصور.

تشهد الحياة العملية لـ "كنزي" و"جنا" عمرو دياب ازدهارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث تعاقدت "جنا" مؤخرًا مع شركة "إنترسكوب" العالمية وهي شركة تسجيلات أمريكية وإعلانها رسميًا بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي، إلى جانب تعاقد كنزي على الحملة الإعلانية لإحدى شركات الملابس العالمية.

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