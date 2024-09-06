مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت مي صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها وهي تتجول بأحد الأماكن السياحية ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكشفت مي عمر عن تواجدها في إحدى الجزر الإيطالية رفقة زوجها المخرج محمد سامي، ونشرت صور ومقاطع فيديو أوضحت خلالها ظهورها بداخل إحدى طائرات الهليكوبتر وعلقت باللغة الإيطالية: "الحياة حلوة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن مي عمر تواصل تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 في تعاونها الثالث مع زوجها المخرج محمد سامي بعدما قدما سويًا مسلسل "لؤلؤ" عام 2020، ومرة أخرى بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" عام 2024.

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