فنانة تكشف كواليس مقطع فيديو مع عمرو دياب: "كنت طالعة من البحر وقابلته صدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة السورية شيرين سايس عن كواليس لقائها بالنجم عمرو دياب في الساحل الشمالي، وتصدرها محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها معه وهي تغني وسط إعجاب "الهضبة" بصوتها.

حلت شيرين سايس ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي ويعرض على قناة "ألفا اليوم"، وتطرقت خلال حديثها عن بدايتها الغنائية، وعن لقائها بالنجم عمرو دياب في الساحل الشمالي خلال زيارتها لمصر، إلى جانب تفاصيل وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن بداياتها الفنية قالت: "اكتشفت اني بعرف أغني من وأنا عندي 9 سنين في البيت، وبعدين مواهب في الكشافة مع صحابي في المدرسة، وكنت برتل في الكنيسة كمان، انا بدأت الموضوع كهواية بعدين دخلت معهد صباح فخري، واحترفت الغناء 2010 وأول حفلة ليا كانت في سوريا، وهنا في مصر أكتر أغنية بيتفاعلوا معاها نعناع الجنينة ومحمد منير كلمني بعد ما غنيتها، وجيت مصر فجأة بقالي شهر أنا وصحابي وروحنا الساحل الشمالي، ومصر بتجنن".

وعن مقابلتها عمرو دياب قالت: "وأنا من زمان بحب أجي مصر وكل ما يبقى قدامي فرصة اجي يحصل حاجة والموضوع مايكملش، ولكن حصل المرة ونزلت وقابلت عمرو دياب وكانت صدفة جميلة، هو كان جميل جدًا الصراحة ويجنن واستقبلني استقبال حلو، ولما غنيت قالي الله الله ايه الصوت الجامد ده، وخصوصًا أن مفيش حد غنى مع الهضبة قبل كده وكله استغرب من الموضوع ده، وكنت طالعة من البحر ولما قابلته مديرة أعمالي قالت له دي على فكرة برج الحوت وابتديت أغنيها والتصوير حصل تلقائي".

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