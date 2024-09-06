داليا مصطفى تكشف عن شخصيتها في مسلسل "روج أسود" بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة داليا مصطفى الترويج لمسلسلها الجديد "روج أسود" استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت داليا صور من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "مسلسل روج أسود".

وكشف السيناريست أيمن سليم خلال الساعات القليلة الماضية، عن البوستر الدعائي لمسلسل "روج أسود": "روج أسود في الطريق".

مسلسل "روج أسود" قصصه مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة وليست منفصلة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

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