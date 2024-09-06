جومانا مراد تودع الصيف بجلسة تصوير جريئة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة جومانا مراد بآخر أيام الصيفية، وخضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت جومانا مراد بإطلالة صيفية ساحرة وجريئة والتقطت عدد من الصور التذكارية أمام البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وشاركت الفنانة جومانا مراد، النجم الكبير يحيى الفخراني بطولة مسلسله "عتبات البهجة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري والفنان إياد نصار وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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