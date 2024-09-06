شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مسلسل تيتا زوزو قبل عرضه على قناة DMC يوم 21 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الدراما الاجتماعية العائلية فى إطار لايت خلال مسلسل تيتا زوزو المقرر عرضه على قناة Dmc ومنصة Watch it يوم 21 سبتمبر الجارى، حيث توصل إسعاد يونس تصوير المشاهد الأخيرة من العمل والمقرر الانتهاء منها الأسبوع المقبل.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى.

وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.



بوستر مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وشاركت إسعاد يونس في رمضان 2024 خلال مسلسل "كامل العدد +1" بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبدالوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم، وتأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر. وإخراج خالد الحلفاوي.