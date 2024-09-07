"أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي".. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بنجاح أغاني ألبومها الجديد التي تواصل شركة روتانا حذفها من على "السوشيال ميديا" نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وكان آخر ما طرحته شيرين هي أغنية "قالك نسيني" عبر حسابها الرسمي على "تيليجرام".

وأعربت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بنجاح الأغاني وتفاعل الجمهور معها، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بأغنية "قالك نسيني" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي، إن الدنيا كلها بترقص، ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، ويالا بقينا نعمل تحديات رقص ونفرح كلنا".

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها في موقع "X"، عن طرح أغانيها، عبر حساب بعنوان "البوتجاز"، عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب توالي حذف الأغاني التي طرحها، وآخرها "عسل حياتي" من موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعي.

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة في مداخلة هاتفية مؤخرًا مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرقت خلال حديثها عن مواصلة شركة روتانا حذف أغانيها على الرغم من انتهاء العقد بينهما.

وردت شيرين: "يوقفوها، طول عمرهما في أذى، والأذى ابتدى من أول شرط أن أنا أخد غنوة منك ومعملكيش دعاية، يبقى النية هنا ايه يا فندم؟، أنا بقى بناشد بلدي أن أنا شيرين عبد الوهاب مطربة كبيرة جدًا انا اسفة أني بقول الكلام ده، أنا عايزة بلدي تحميني من الكلام اللي بيحصل دلوقتي، لان أنا مغلطتش في حاجة وقعدت سنين مبتكلمش، وسكوتي ده خلاهم يفتكروا أني ضعيفة وأنا مش ضعيفة أنا قرش عنده سنان حامية جدًا وبتطلع وقت اللزوم، شكلهم واصلين، واصلين في الأذى".

كما كشفت شيرين عن تصالحها مع المحامي ياسر قنطوش بعد إعلانه تنحيه عن قضايا، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على نفس التطبيق وعلقت عليها: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

يذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكان شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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