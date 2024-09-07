غادة عبدالرازق بـ"فستان جرئ" ورشا مهدي في حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبدالحليم أمام البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كرواتيا".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

غادة عبد الرازق

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان قصير.

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رشا مهدي

الفنانة رشا مهدي، ظهرت داخل حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر أيام الصيفية".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صور جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت رفقة عدد من عائلتها في أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا".

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب صور لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت مي بالصور بعدد من الإطلالات المختلفة وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

اية سماحة

احتفلت الفنانة اية سماحة بنجاح مسلسلها "عمر أفندي"، ونشرت صور من تجمع فريق عمل الفيلم للاحتفال عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها مع السيناريست هيثم دبور وعلقت: "هيثم دبور وسارة سند حب كبير قوي".

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بفريق عمل فيلمها "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".