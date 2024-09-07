أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز المنتخب المصري أمام منتخب كاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا وانتهت بفوز المنتخب المصري بـ 3 أهداف مقابل لا شيء.

ونشر الحلفاوي تعليقه على أحداث المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "شوط متكافئ في ظل تراجع نسبي للمنتخب وضعف إنهاء الهجمات لكاب فيردي، مرموش تطور بشكل ملحوظ، عمومًا مباراة جيدة لمنتخبنا وتغييرات موفقة من حسام حسن".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث سواء الرياضية أو الفنية أو حتى السياسية، وبالأخص مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

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