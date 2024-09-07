شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تروج لمسلسل "تيتا زوزو" وتكشف ميعاد عرضه على Dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إسعاد يونس بوستر مسلسل تيتا زوزو على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت قائلة: تيتا زوزو وأحفادها، استنوا مسلسل تيتا زوزو بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً على Dmc.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.