شكرا لقرائتكم خبر عن صبري عبد المنعم يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان صبرى عبد المنعم جمهوره على حالته الصحية بعد دخوله مؤخرًا أحد المستشفيات بسبب مشاكل في التنفس، قائلاً في تصريحات خاصة لليوم السابع: الحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس وحالتى استقرت بشكل كبير.

يذكر أن الفنان القدير صبرى عبد المنعم شارك فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة وجسد الفنان صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

