شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أفندى يتسبب فى الإفراج عن فيلم أحمد حاتم عاشق بعد تأجيلات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل دور العرض السينمائى يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، فيلم عاشق الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، حيث خرج الفيلم أخيرًا إلى النور بعد تأجلين عامين كاملين، حيث انطلق تصوير الفيلم في عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022، وتم تأجيله حتى تقرر عرضه خلال الشهر الجارى.

طرح فيلم عاشق في مثل هذا الموعد جاء في ظل النجاح الكبير الذى حققه أحمد حاتم بمسلسله الأخير عمر أفندى الذى انتهى عرضه أول أمس الخميس على قناة ON، وقد يكون اختيار منتج عاشق أحمد السبكى لطرحه خلال شهر سبتمبر الجارى استغلالاً للنجاح والانتشار الكبير لبطل الفيلم أحمد حاتم، خاصة أن الشركة لم تعلن مسبقًا عن موعد طرح الفيلم في شهر سبتمبر، خاصة أن النية كانت طرح "المٌلحد" الذى يقوم ببطولته أحمد حاتم أيضًا قبل تأجيله لأجل غير مسمى.

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

يذكر أن مسلسل عمر أفندى عُعرض فى 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.