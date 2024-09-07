شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية عريس البحر على مسرح نهاد صليحة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية عريس البحر للمخرج وليد طلعت، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وذلك يوم 12 سبتمبر الموافق الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك بعد عرضها في مهرجان العلمين وكذلك على مسرح روابط وإشادة الجمهور بها.

وتدور أحداث مسرحية عريس البحر حول موال مسعود ووجيدة، الفنان الشعبي محمد طه، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشوا في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت، وقد تم تقديم العرض منذ عامين على مسرح الجامعة البريطانية لطلاب الجامعة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.