شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الغني لتليفزيون الخليج 365: علاقات الوصفة السحرية الأربعة تشبهني والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد عبد الغني خلال لقائه في تلفزيون الخليج 365 عن تحضيره لشخصية زين في مسلسل الوصفة السحرية حيث قال: بحكم تقديمي عدة عروض مسرحية في مسرح الجامعة قابلت شخصية تشبه زين بشدة سواء شعراء أو موسيقين أو غيرهم، حيث كانوا يدعون الفن وليسوا موهوبين، وتجده واثق من نفسه بشدة بالرغم أن هناك العديد أكثر موهبة منه.

وتابع عبد الغني قائلاً: علاقات الوصفة السحرية الأربعة كانت تشبهني في بعض الأشياء فعلاقة كارمن وحسين تشبهني في فرق السن بيني وبين زوجتي فأنا أكبر زوجتي بعشر سنوات، أما أمجد ونهلة تشبهني من فترة عندما كان لدي بعض التحفظات ومعتقدات في شريكة حياتي ولكن بفضل الله غيرت تلك المعتقدات قبل أن أتزوج وأترك لزوجتي مساحتها الخاصة وحريتها في بعض الأمور، أما علاقة زين فأخذت منه فكرة النوم بأن ليله نهاره ونهاره ليله، ومالك ودينا هم زوجان مثليين ومرنين وأنا دائمًا أسعي للمرونة في علاقتي بزوجتي.

‎ويضم مسلسل الوصفة السحرية عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

‎وعرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب من ورشة مصنع الحكايات ومن إخراج محمد عبد السلام.