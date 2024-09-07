شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة السيمفوني يحيى حفلاً بعنوان "موسيقى أفلام هوليود" بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلاً بدار الأوبرا اليوم السبت، على خشبة المسرح الكبير، تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف، حيث ينطلق الحفل بعنوان "موسيقى أفلام هوليود"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويتضمن ببرنامج حفل موسيقى أفلام هوليود مختارات من أبرز المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية لأشهر الأفلام العالمية منها العودة إلى المستقبل- فورست جامب لـ آلان سيلفسترى، لورانس العرب لـ موريس جار، الأب الروحي لـ نينو روتا، حديقة الديناصورات- أنديانا جونز- حرب النجوم- سوبر مان وهاري بوترلـ جون ويليامز، المهمة المستحيلة لـ لالو شيفرين- ميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند لـ مونتى نورمان .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.