- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جددية لها، ظهرت فيها بإطلالة رائعة.
وخطفت ياسمين الأنظار بالصور بإطلالة، إذ ارتدت فستان باللون الزهري، جاء بتصميم أنيق ولافت.
تميز الفستان بقصة واسعة وطويلة تلامس الأرض، وبحمالات رفيعة، وبدون كمين، كما أنه مكشوف الصدر.
ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، واختارت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة لافتة.
وتزينت ياسمين بمجوهرات فاخرة تتناسب مع إطلالتها، إذ اختارت عقد ناعم من الألماس.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تسحر العيون بجمالها وأناقتها في أحدث إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.