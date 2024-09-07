ياسمين صبري تسحر العيون بجمالها وأناقتها في أحدث إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جددية لها، ظهرت فيها بإطلالة رائعة.



وخطفت ياسمين الأنظار بالصور بإطلالة، إذ ارتدت فستان باللون الزهري، جاء بتصميم أنيق ولافت.

تميز الفستان بقصة واسعة وطويلة تلامس الأرض، وبحمالات رفيعة، وبدون كمين، كما أنه مكشوف الصدر.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، واختارت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة لافتة.

وتزينت ياسمين بمجوهرات فاخرة تتناسب مع إطلالتها، إذ اختارت عقد ناعم من الألماس.