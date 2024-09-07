"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد أحمد الحجار

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنان أحمد الحجار.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد الحجار، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الفنان أحمد الحجار
- نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو إبراهيم الحجار.
- كانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.
- إلتحق أحمد الحجار، بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.
- بدأ مجال الإحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء.
- لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا)، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية، ولحن للمطربين هشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.