"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد أحمد الحجار

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنان أحمد الحجار.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد الحجار، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

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