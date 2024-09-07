فن ومشاهير

التفاصيل الكاملة لمعرض الرسم السنوي بتنمية المواهب في الأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة -  تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، معرض الرسم السنوي التاسع للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، ويقام بعنوان "شخصيات مصرية "، في السابعة مساء اليوم، السبت، بقاعة صلاح طاهر على أن يستمر حتى الأتنين ٩ سبتمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

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يشارك في المعرض حوالي ٧١ فنان من الأطفال والشباب الموهوبين بمختلف أعمارهم وفى المراحل التعليمية المختلفة الذين أبدعوا أكثر من ١٢٠ عمل فنى متنوع الأحجام والخامات مثل الأكلريك، الجواش، الأقلام الملونة، الرصاص والكولاج ويعد هذا المعرض نتاج أعمال الطلاب الدارسين بمركز تنمية المواهب في نشاط الرسم.

ويتناول العديد من الشخصيات المصرية، التي أثرت في ثقافة ووجدان المجتمع المصرى في شتى المجالات في الآداب والعلوم والفنون والرياضة والسياسة، وغيرها من المجالات الأمر الذى يسلط الضوء على ما تملكة مصر من ثروة بشرية هائلة قدمت النفع لمصر والعالم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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