الراقصة دينا تعترف: "أنا كبرت بجد بس مش بيبان عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة الاستعراضية دينا، عن سبب عدم ظهور الكبر على وجهها رغم تقدم سنها.

وقالت دينا،ببرنامجها الجديد "اسمع من دينا": "أنا كبرت بجد بس مش بيبان عليا".

وتابعت: "وأنا من عمر 15 عاما لحد النهاردة عمري ما نمت وفي وشي مكياج، وكل يوم بحط كريم في النهار وفي الليل، وعمري ما استحميت ومحطتش كريم لجسمي".

وأضافت دينا: "كل يوم بلعب رياضة أو برقص، وباكل مرة واحدة في اليوم.

وكانت دينا، قد كشفت في وقت سابق عن تقديمها برنامج جديد بعنوان "اسمع من دينا" وعرضه عبر المنصات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت عن كواليس البرنامج بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وتحدثت عن تطرقها للحديث عن عدة موضوعات تخص حياتها الشخصية والعملية وآرائها بالعديد من الموضوعات الأخرى، وكواليس وحكايات تخص حياتها الشخصية لأول مرة، إلى جانب ردها على العديد من التساؤلات والشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية.

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