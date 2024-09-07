مع "النجوم والعائلة"..إلهام شاهين تكشف عن 12 صورة جديدة من زفاف ابن شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن صورا جديدة من حفل زفاف ابن شقيقها مدير التصوير محمود شاهين، وذلك بصحبة نجوم الفن وأفراد العائلة.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة زفاف محمود شاهين إبن أخي أيمن .. والذي أعتبره أكتر من إبني ..ربنا يبارك له هو وعروسته مها ويسعدهم".

وشهد حفل زفاف ابن شقيق إلهام شاهين، حضور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، والفنان محمد حماقي، والمخرج حسام الحسيني، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة ناهد السباعي ، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة نسرين إمام.

وتوجهت إلهام شاهين إلى حفل الزفاف عقب حضورها عزاء والد زوجة شقيقها الفنان أمير شاهين، الذي أقيم مساء الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يُذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" عام 2023، وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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