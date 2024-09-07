شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأرقام.. حققت أكثر من 6 مليارات مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقع فيس بوك، فيديو جراف بعنوان قصة نجاح الشركة المتحدة، وهو الفيديو الذى عكس بالأرقام مدى التطور الكبير الذي تعيشه الإصدارات التابعة للمتحدة من 17 قناة تليفزيونية إلى 6 إذاعات و12 صحيفة وموقعا إلكترونيا.

إذ تمكنت الشركة المتحدة من إعادة تعريف الإعلام في المنطقة كلها بأكثر من 40 شركة رائدة، تتضمن 9000 موظف وذلك بهدف ريادة مستقبل الإعلام فى العالم العربى.

كما أكد الفيديو أن كل الجهود تضافرت من أجل هدف واحد، إذ استطاعت كل المنصات التابعة للمتحدة تحقيق أكثر من 6 مليارات مشاهدة.