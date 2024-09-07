شكرا لقرائتكم خبر عن "كاستنج" بداية النجومية.. مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل يفتح الباب لجيل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى بمجرد عرض أولى حلقاته على شاشة DMC، تصدر تريند موقع التدوينات "إكس"، حيث كشف خلال الحلقتين اللتين تمت إذاعتهما عن مواهب شابة واعدة في مجال التمثيل وليس فقط ذلك ولكن أيضًا اهتم البرنامج بمواهب الأطفال، والذى سيوفر فرصة كبيرة لـ 13 ممثلاً جديدًا للمشاركة كأبطال لمسلسل مقبل.

يعتمد برنامج "كاستنج" على معيار وحيد للاختيار وهو الموهبة، ما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، كما أنه لا يعتمد على الموهوبين من كل الدول العربية كما أنه لا يعتمد على اللغة العربية فقط بل بإمكان المواهب أن يقدموا مشهدًا بلغة مختلفة وهو ما حدث في أولى حلقات البرنامج حيث قدمت موهبتين هما "سهيلة وسلمى" الذين قدموا مشهد تمثيلي بالألماني والكوري في وقت واحد والتي ظهرا ببراعة كبيرة.

استعرض برنامج "كاستنج"، المذاع على قناة "dmc"، جانبًا من التفاعل بين القائمين على البرنامج، وبين المواهب المشاركة بالبرنامج، من خلال مراجعة المشاهد التي سيشاركون بها بالبرنامج، وركز البرنامج أيضًا على كيفية اختيار الشخصيات بشكل يتناسب مع الأدوار، من حيث الفئة العمرية على وجه التحديد.

سلط برنامج "كاستنج" الضوء على مشاركة الشباب ومهاراتهم في أداء المشاهد التمثيلية، وبدوره حرص عمرو سلامة على شرح الشخصيات وتكليف كل موهبة بما يتناسب معها، ولم يقتصر الأمر على مشاركة الشباب بل كان هناك نصيب كبير للأطفال الذين يمتلكون موهبة كبيرة فعلى سبيل المثال، شاركت الطفلة لميس محمود، ابنة محافظة أسيوط، والبالغة من العمر 13 عامًا، في البرنامج في برنامج "كاستنج"، والتي تحلم بأن تكون فنانة شاملة، كما عرض برنامج كاستنج تمثيل الطفلين فريدة وزين مع كرستين على مسرح البرنامج بطريقة مختلفة.